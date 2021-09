Chord Mari Bercinta - Sheila On 7, Terlalu Banyak Cinta Kan Binasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Mari Bercinta, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Mari Bercinta ini termuat di album bertajuk 07 Des, dirilis pada 2002 silam.

Lagu ini diciptakan oleh drummer So7 kala itu, Anton Widiastanto, yang kala itu menangkap fenomena perang Irak.

Berikut chord Mari Bercinta dari Sheila On 7

Intro: B C D E



B C

Saat kau peroleh rasa

D G

Dalam makna cinta

B C D E

Tak hiraukan semua angkara



B C

Hanya satu buah titah

D G

Yang kami ejawantah

B C D E

Terlalu banyak cinta kan binasa



**

B C

Yang indah kau rasa

D G

Yang manis kau beri

B C D E

Walau itu hanya sementara



Reff:

A C#m

Lihat dirimu

F#m A

Semakin jauh mengayuh

A C#m

Lewati segala tujuan

F#m D

hidup yang mungkin Kau Tempuh



Intro: B C D E



B C

Tentukan yang utama

D G

Yang satu tercinta

B C D E

Kan jadi teman hidup yang setia



Back : ** , Reff 2x



Interlude : B C D G



Back to Reff 4x

Ending :



B C

Tentukan yang utama

D G

Yang satu tercinta

B C D E

Kan jadi teman hidup yang setia

