Chord Gitar dan Lirik Lagu Buat Aku Tersenyum - Sheila on 7: Dapatkah Engkau Slalu Menjagaku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Buat Aku Tersenyum yang dipopulerkan oleh Band asal Yogyakarta, Sheila on 7.

Lagu ini dirilis pada 2002 silam.

Buat Aku Tersenyum merupakan lagu yang masuk dalam album studia karya Sheila on 7 berjudul 07 Des.

Lagu pop ini bercerita tentang seseorang dan pasangan yang ia cintai.

Seseorang ini berharap mereka dapat selalu menjaga dan menemani satu sama lain meskipun dalam keadaan terpuruk sekalipun.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Buat Aku Tersenyum - Sheila on 7:

[Intro] G Em G Em

G Em D

Datanglah sayang, dan biarkan ku berbaring

G Em D

Di pelukanmu walaupun tuk sejenak…

G Em D

Usaplah dahiku dan kan kukatakan semua



Reff:

C G

Bila ku lelah tetaplah di sini

Em D

Jangan tinggalkan aku sendiri

C G

Bila ku marah biarkanku bersandar

Em D

Jangan kau pergi untuk menghindar

G Em D

Rasakan resahku dan buat aku tersenyum

G Em D

Dengan canda tawamu walaupun tuk sekejap…

G Em D

Karna hanya engkaulah yang sanggup redakan aku

C G

Karna engkaulah satu-satunya untukku

Em D

Dan pastikan kita selalu bersama

C G

Karna dirimulah yang sanggup mengerti aku

Em D

Dalam susah ataupun senang…

C G D

Dapatkah engkau slalu menjagaku

C G D

Dan mampukah engkau mempertahankanku…

(Tribunnews.com)