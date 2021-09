Chord Gitar Lagu Pergi Hilang dan Lupakan - Remember of Today dari Kunci C, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Pergi Hilang dan Lupakan yang dipopulerkan oleh band Remember of Today.

Kunci gitar lagu Pergi Hilang dan Lupakan dapat dimainkan dari C.

Berdasarkan keterangan di kanal YouTube Remember of Today, lagu ini pertama kali dibuat dalam bentuk demo.

Kemudian, masuk ke dalam mini album yang dirilis pada tahun 2012.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pergi Hilang dan Lupakan - Remember of Today:

[Intro]

C G Am G

C G Am G



C G Am

Dunia hari ini begitu tak berarti

F G C

Tak berjalan cepat seolah tak peduli

G Am

Lambat laun ku bertahan dengan hari ini

F G C

Hari yang tak akan pernah berakhir



[Instrumental]

C G Am G

C G Am G



C G Am

Semua telah berubah sejalan dengan waktu

F G C

Setiap detik berharga bagiku

G

Waktu pun ingin kuubah

Am

Kembali tertawa

F

Aku hanya bisa menangis

G C

Aku tak bisa



[Chorus]

G

Maafkanlah diriku

Am

Atas semua kesalahan yang kuperbuat

F G

Selama ini kepada dirimu

C G

Aku berjanji akan melepasmu

Am

Dengan senyuman yang akan kau ingat

F

Dan kau kenang sampai mati

G C

Selamanya



[Instrumental]

C G Am G

C G Am G



C G Am

Semua telah berubah sejalan dengan waktu

F G C

Setiap detik berharga bagiku

G

Waktu pun ingin kuubah

Am

Kembali tertawa

F

Aku hanya bisa menangis

G C

Aku tak bisa



[Chorus]

G

Maafkanlah diriku

Am

Atas semua kesalahan yang kuperbuat

F G

Selama ini kepada dirimu

C G

Dan kuberjanji akan melepasmu

Am

Dengan senyuman yang akan kau ingat

F

Dan kau kenang sampai mati

G Am G F Am G C

Selamanya



[Interlude]

Am G F Am G C



Am F

Lupakanlah semua kenangan ini

C

Hancurkanlah semua mimpi-mimpi

G Am

Jangan pernah kembali Dan takkan pernah kembali

F C

Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan

G C

Dan karena ku ingin Pergi, hilang dan lupakan



[Chorus]

G

Maafkanlah diriku

Am

Atas semua kesalahan yang kuperbuat

F G

Selama ini kepada dirimu

C G

Dan kuberjanji akan melepasmu

Am

Dengan senyuman yang akan kau ingat

F

Dan kau kenang sampai mati

G C Em

Selamanya.. Selamanya..

Am F G

Selamanya.. Selamanya..

C Em

Selamanya..

Am F G

Selamanya.. Selamanya..



[Ending]

C Em

Selamanya..

Am F G

Selamanya.. Selamanya..

Video Klip Lagu Pergi Hilang dan Lupakan - Remember of Today:

