Chord Terimakasih Bijaksana - Sheila On 7, Kau Tetap Pesona Rahasia di Lagu Ini 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Terimakasih Bijaksana, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Terimakasih Bijaksana ini termuat di album 07 Des yang dirilis pada 2002 silam.

Di album ini pula termuat sejumlah hits lain dari Sheila On 7, diantaranay seperti Seberapa Pantas, Bapak-bapak hingga Pria Kesepian.

Berikut Chord Terimakasih Bijaksana dari Sheila On 7

Capo di fret 1



[ intro ] G C G C

G C G C



G

percaya apapun yang

Bm

akan terjadi nanti

Am

kau tetap pesona rahasia

D

di lagu ini

G

tak peduli berapakah

Bm

berat badanmu nanti

Am D

kau tetap yang ter mmuach

G C G C

dihati



G

kuakui ku tak hanya

Bm

hinggap di satu hati

Am

kutakuti ku terlalu liar

D

tuk dimiliki

G

walau begitu semua

Bm

hanya persinggahan egoku

Am D G

sikapmu t’lah merobohkan aku



Bb Am G

dan waktupun terus berlari

Bb Am G

dan akupun smakin mengerti

Am Bm C

apa yang akan ku hadapi

Am Bm Cm

apa yang akan aku cari



[ chorus ]

Em C G

aku tuliskan lagu sederhana

D Em C G

untuk dirimu yang sangat bijaksana

D Em C G

memahamiku dan mencintaiku

D Am Bm - C

apa adanya

Em

apa adanya



[ interlude ] Em F#m G Am

Bm C Bm



Bb Am G

dan waktupun terus berlari

Bb Am G

dan akupun smakin mengerti

Am Bm C

apa yang akan ku hadapi

Am Bm Cm

apa yang akan aku cari



[ chorus ]

Em C G

aku tuliskan lagu sederhana

D Em C G

untuk dirimu yang sangat bijaksana

D Em C G

memahamiku dan mencintaiku

D Am Bm - C

apa adanya



Em C G

aku goreskan lirik sederhana

D Em C G

untuk dirimu yang sungguh mempesona

D Em C G

memahamiku dan mencintaiku

D Am Bm - C

apa adanya

Em

apa adanya

