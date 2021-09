Dulu Hidup Susah, Kini Youtuber Erwin Laisuman Bagi-bagi Uang

TRIBUNNEWS.COM - Youtuber sekaligus trader Erwin Laisuman merasakan betul hidup seperti roda yang berputar.

Dulu Erwin Laisuman pernah hidup susah. Pria 25 tahun itu pernah menekuni profesi sebagai driver taksi online.

Kemudian banting setir menjadi asuransi hingga menekuni bisnis kuliner yang akhirnya harus gulung tikar.

Seiring waktu dan perkembangan teknologi mengubah nasib Erwin. Kini ia dikenal sukses sebagai Youtuber dan trader.

Sebagai Youtuber Erwin memiliki lebih dari 200 ribu subcriber.

Setelah kerja kerasnya membuahkan hasil dan bisa mencapai kesuksesan, kini Erwin Laisuman juga ingin berbagi rezeki melalui Cuan Is My Life Challenge dan kemudian viral.

Baca juga: Sukses sebagai Trader di Usia Muda, Erwin Laisuman Cerita Lika-liku Kehidupannya

Cuan Is My Life Challenge merupakan challenge yang diselenggarakan oleh Erwin Laisuman untuk bagi-bagi uang kepada netizen.

Cara untuk mengikuti Cuan Is My Life Challenge ini cukup mudah, netizen hanya perlu mengambil video sambil mengatakan slogan khasnya “Cuan Is My Life”, menggunakan hashtag #CuanIsMyLifeChallenge dan tag ke akun Instagram dan Tiktok @ErwinLaisuman.

Hadiah yang dibagikan Erwin laisuman pun fantastis.

Netizen beruntung yang terpilih bisa mendapatkan uang dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk netizen beruntung yang terpilih setiap harinya.

Erwin Laisuman, seorang trader sukses di usianya yang masih 25 tahun. (dok pribadi)

Pemenang beruntung akan dipilih oleh Erwin setiap harinya, Cuan Is My Life Challenge ini pun akan berlangsung selama berminggu-minggu.

“Bagi kalian yang belum beruntung hari ini, jangan sedih dulu karna kalian bisa coba lagi besoknya. Cuan Is My Life” ujar Erwin Laisuman di Instagram Story miliknya.

Asal muasal kata “Cuan Is My Life” sendiri merupakan slogan yang selalu diucapkan dan menjadi ciri khasnya Erwin Laisuman sendiri.

Para netizen pun berbondong-bondong untuk mengikuti Cuan Is My Life challenge. Caranya untuk mengikuti challenge ini cukup mudah, Mereka cuman perlu untuk mengupload video dan mengucapkan “Cuan Is My Life” dengan nada yang benar.

Kemudian Erwin pun akan memilih pemenang secara acak melalui Instagram maupun Tiktok. Pemenang yang terpilih akan mendapat hadiah dengan nominal uang dari ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah.