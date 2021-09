Lirik dan Chord Gitar Lagu Terendap Laraku - Naff: Resah Jiwaku Menanti

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Terendap Laraku dari Naff.

Lagu berjudul Terendap Laraku dirilis pada tahun 2003.

Lagu ini menjadi bagian dari album ketiga karya Naff.

Lirik dan Chord Terendap Laraku - Naff

[intro] F C 2x F C resah jiwaku menanti F C mengingat semua yg terlewati Em Am saat kau masih ada disisi F G mendekapku dalam hangatnya cintamu F C lambat sang waktu berganti F C endapkan laraku di sini Em Am coba tuk lupakan bayangan dirimu F G yang selalu saja memaksa tuk merindumu F C sekian lama aku mencoba Em Am menepikan diriku diredupnya hatiku F C letih menahan perih yang kurasakan Em Am walau ku tahu ku masih mendambamu [int] F C Em Am 2x F C lihatlah aku disini Em Am melawan getirnya takdirku sendiri F C G tanpamu aku lemah dan tiada berarti





(Tribunnews.com)