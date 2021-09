Perankan Black Widow, Scarlett Johansson Lega Setelah Ketahui Sisi Gelap Karakter Ikonik Itu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepuluh tahun perankan karakter Natasha Romanoff alias Black Widow, Scarlett Johansson akui karakter itu sudah melekat pada dirinya.

Namun, diungkapkannya, masih banyak sisi lain yang ia belum tahu dari karakter Black Widow.

Seperti diketahui, Scarlett Johansson kembali memerankan karakter Natasha Romanoff dalam film Black Widow yang dirilis pada 16 September 2021.

Tak hanya film ini, sebelumnya Scarlett Johansson juga turut memerankan Natasha Romanoff di series film-film Marvel seperti The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, serta Avengers: Endgame.

Dari total film Marvel yang ia bintangi, sudah 10 tahun wanita berusia 36 tahun ini memerankan satu di antara karakter yang paling misterius yakni Natasha Romanoff alias Black Widow.

Menurut Scarlett, karakter Natasha ibaratkan dirinya sendiri. Kendati begitu, setelah 10 tahun ia memerankan, ternyata ada sisi lain dari Natasha yang belum diketahui Scarlett Johansson.

“Saya tahu banyak tentang karakter ini, karena ia ada di dalam diri saya, tetapi ada sisi lain yang belum saya tahu, karena belum berkesempatan untuk menelusuri karakter ini lebih dalam," kata Scarlett Johansson dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Rabu (15/9/2021).

Beruntungnya, ia kembali memerankan film Black Widow yang tayang tahun ini. Di dalam film ini, Scarlett akhirnya lega karena jadi lebih mengetahui sosok kelam dari karakter petarung andal wanita ini.