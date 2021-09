Chord Bapak Bapak - Sheila On 7, Biarlah Waktu yang Kan Tunjukkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Bapak Bapak, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Bapak Bapak ini termuat di album bertajuk 07 Des, dirilis Sheila On 7 pada 2002 silam.

Adapun lagu Bapak Bapak ini, berkisah tentang seseorang yang ingin meminta restu dari ayah orang yang dicintainya.

Berikut chord Bapak Bapak dari Sheila On 7

[Intro :] G C G C



G C F

Bapak bapak ku cinta anakmu

Em F G

Jangan kau halangi aku

G C F

Bapak bapak cobalah mengerti

A# A G

Anakmu cinta padaku



G C G C



G C F

Bapak bapak pasti ingin yang terbaik

Em F G

Jadi pemimpin anakmu

G C F

Bapak bapak ijinkan ku berlari

A# A G

Tuk raih buah hatimu



[Chorus :]



C D Bm Em

Aku pria seperti dirimu

Bm Em

Sewaktu waktu butuh pendamping hidup

G

Yang kan tentramkan hati selalu

C D Bm Em

Kan ku cinta anakmu selamanya

Bm D

Biarlah waktu yang kan tunjukkan



G C F

Bapak bapak bersiap sajalah

A# A G

Tuk lepas buah hatimu



[Interlude :]

Em Am Em Am

A# C G

A# C G



G A A# C

Duniaku lain duniamu aku juga tau

G A

Jangan coba belokan arti cinta

C D

Yang tuhan telah ciptakan



[Chorus :]



C D Bm Em

Aku pria seperti dirimu

Bm Em

Sewaktu waktu butuh pendamping hidup

G

Yang kan tentramkan hati selalu

C D Bm Em

Kan ku cinta anakmu selamanya

Bm D

Biarlah waktu yang kan tunjukkan



[Outro :]

G C F Em F G

G C F A# Am G

