Chord Gitar dan Lirik Lagu Manusia Hebat - Virzha: Sampai Waktu Menjadi Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Manusia Kuat yang dipopulerkan oleh penyanyi Di Muhammad Devirzha atau yang akrab dipanggil Virzha.

Single bertajuk Manusia Hebat merupakan lagu baru Virzha yang dirilis pada Februari 2020.

Lirik dalam lagu ini ditulis sendiri oleh penyanyi berambut gondrong ini.

Lagu ini terinspirasi dari kisah masa kecil ibunda Virzha.

Dalam bait liriknya bernuansa kemanusiaan dan mengandung kritik sosial.

Manusia Hebat mengingatkan masyarakat untuk saling menghargai dan sensitif terhadap lingkungan sekitar.

Berikut chord gitar lengkap beserta lirik lagu Manusia Hebat - Virzha:

Intro : F

F G

disi..ni ku rasakan

Em A

pengorbanan yang kau jalani

F G

wa..laupun terasa perih

A

kau bertahan..

F G

teri..ngat di kala itu

Em E A

ku takut akan kehilanganmu

Dm G C

kau redamkan keraguan hati ini..

Reff :

C G/B

ku ya..kin

Am A Dm C

kau adalah manusia yang kuat

G/B Em

selalu mampu melewati semua

E A Dm

rintangan yang tergariskan

G

sampai waktu menjadi jawabannya..

F G

teri..ngat di kala itu

Em E A

ku takut akan kehilanganmu

Dm G C

kau redamkan keraguan hati ini..

Reff :

C G/B

ku ya..kin

Am A Dm C

kau adalah manusia yang kuat

G/B Em

selalu mampu melewati semua

E A Dm

rintangan yang tergariskan

G

sampai waktu menjadi jawabannya..

F G

ku ingat slalu

Em E Am

masa bersamamu

Dm G

takkan pernah ku lupakan wooo..

Musik : C G/B Am A Dm C G/B

Em E A Dm D G

Reff End:

C G/B

ku ya..kin

Bb A Dm C

kau adalah manusia yang kuat

G/B Em

selalu mampu melewati semua

E A Dm

rintangan yang tergariskan

G

sampai waktu menjadi jawabannya..

C Bb

ku ya..kin

Am A Dm C

kau adalah manusia yang kuat

G/B Em

selalu mampu melewati semua

E A Dm

rintangan yang tergariskan

C G F C/E

sampai waktu menjadi jawabannya.. oh

Dm G C

sampai waktu menjadi jawabannya.. aa..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Melupakanmu - Jikustik: Tak Pernah Terpikir Melupakanmu

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tentang Rindu - Virzha: Pagi Telah Pergi, Mentari Tak Bersinar Lagi

Baca juga: Chord Gitar Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif: Denganmu Semua Air Mata

(Tribunnews.com)