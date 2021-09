Chord Gitar dan Lirik Lagu Balungan Kere - Ndarboy Genk: Jare Mok Balungan Kere

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik Balungan Kere dari Ndarboy Genk dalam artikel ini.

Ndarboy Genk merupakan nama panggung dari Helarius Daru Indrajaya.

Lagu Balungan Kere dirilis Ndarboy Genk pada Kamis (2/5/2019), di Akun YouTube Ndarboy Genk.

Berikut kunci gitar lagu Balungan Kere - Ndarboy Genk:

Intro: C Dm G C

Fm C Am Dm G C

C Dm

mbiyen aku tau kelangan

G C

nganti saiki iseh kelingan

Am A

kowe seng tak anti anti

Dm G

Bebrayan tekaneng pati

C

Jebule mblenjani janji..

C Dm

kabeh iki mergo kahanan

G C

ben iso nyukupi kebutuhan

Am A

aku kerjo isuk sore

Dm G

Nanging kowe sambat wae

C

Jare mok balungan kere

C F

opo pancen wes nasibku

G Em

kudu pisahan karo sliramu

A Dm

jaremu arep nompo opo anane

G

Nanging nyatane tresnaku

C

Mbok sepelekke

C F

kudune kowe ngerteni

G Em

kabeh mung titipane Gusti

A Dm

senajan atiku wes bubrah

G

Kandel nggone ngibadah

C

Gusti sing paringi berkah

Am Em

Senajan balungan kere

F C

Ora kendo nyambut gawe

Am Em

Senajan dalan ra alus

F G C

Seng penting wani terus

(Tribunnews.com)