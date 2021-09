Dua Kali Gagal Berumah Tangga, Ratu Felisha Tak Trauma Menikah Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Artis Ratu Felisha harus mengalami kegagalan dua kali dalam berumah tangga.

Bahtera rumah tangga yang dibangun Ratu Felisha dengan Ari Pujianto sejak 2016 pun berujung pada perceraian.

Tetapi dengan kejadian ini, Ratu Felisha ternyata tidak trauma untuk menjalin hubungan baru dan bermaksud menikah ketiga kalinya.

Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Venna Melinda Channel, Jumat (17/9/2021).

Kepada Venna Melinda, Ratu Felisha yakin apabila pernikahan ketiganya nanti tak akan bernasib sama seperti yang sebelum-sebelumnya.

Ia merasa semesta pasti akan mendukungnya untuk kembali menikah.

"Yang jelas sih nanti nih kalau ketemu dan kalau dikasih yang ketiga Insya Allah bakal jadi yang terakhir," ucap Feli, sapaan akrab Ratu Felisha.

Ratu Felisha ternyata tidak trauma untuk menikah lagi setelah dua kali gagal berumah tangga. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

"Berasa aja alam semesta nanti akan kasih aku yang terbaik. Kan save the best for last." sambungnya.

Dari kegagalan dua pernikahannya, perempuan 38 tahun ini tentu banyak belajar agar tidak mengalami hal serupa.

Ratu Felisha bahkan yakin jika suami ketiganya kelak adalah yang akan menemaninya hingga akhir hayat.