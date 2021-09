Krisis Iklim, Coldplay Ajak Jokowi Gabung Global Citizen Live 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik rock asal Inggris, Coldplay mengajak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan The Ban Ki-moon Centre.

The Ban Ki-moon Centre adalah sebuah organisasi internasional yang fokus pada kepemudaan dan perempuan sesuai program dunia SDGs.

Baca juga: BTS dan Coldplay Rilis Preview Pertama Single Kolaborasi My Universe di TikTok

Baca juga: Rilis Bulan September, Ini 5 Fakta Menarik Lagu Kolaborasi Coldplay dan BTS

Tak hanya itu, Coldpay juga mengajak Jokowi untuk bergabung dalam koalisi yang mengadvokasi mengenai krisis iklim di Indonesia pada acara #GlobalCitizenLive.

"Jokowi, maukah kamu bergabung dengan @bankimooncentre dan koalisi penggiat iklim Indonesia di #GlobalCitizenLive dan membuat komitmen untuk bumi? Anda memimpin, maka yang lain akan mengikuti," cuit Coldplay di Twitter, dikutip Tribunnews, Minggu (19/9/2021).

Kendati demikian, hingga kini Jokowi belum membalas cuitan Colplay, walaupun grup musik papan atas di Inggris itu sudah me-mentionnya.

Untuk diketahui, Global Citizen Live merupakan even global 24 jam yang akan dimulai pada 25 September 2021.

Acara tersebut digelar untuk menyatukan dunia mempertahankan planet bumi dan melawan kemiskinan.

Untuk tahun ini, Global Citizen Live akan serentak dilaksanakan di beberapa kota seperti Lagos, Paris, New York City, Los Angeles, Rio, Sydney, Seoul, Mumbai, London, dan beberapa kota lain.

Sebagai tambahan, belum lama ini, Coldplay dan grup K-Pop BTS, mengumumkan kolaborasi mereka untuk single berjudul My Universe.

Lagu ini masuk dalam satu di antara track dalam album studio terbaru Coldplay bertajuk Music of The Spheres.

Lagu My Universe sendiri menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Korea di dalamnya.

My Universe akan dirilis pada 24 September mendatang dan keseluruhan album studio Music of The Spheres akan rilis pada 15 Oktober 2021.