Chord Gitar dan Lirik Mari Bercerita - Payung Teduh: Malam Jangan Berlalu, Telah Lama Kutunggu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Mari Bercerita yang dinyanyikan oleh Payung Teduh.

Mari Bercerita dirilis pada 2017.

Lagu Mari Bercerita memainkan genre Alternative/Indie.

Mari Bercerita merupakan salah satu lagu Payung Teduh dalam album Ruang Tunggu.

Chord dan Lirik Lagu Mari Bercerita - Payung Teduh

Intro: C Em Dm G

C Em Dm G

Em

seperti

A

yang biasa kau lakukan

Dm G

di tengah perbincangan kita

Em

tiba-tiba..

A

kau terdiam

Dm

Sementara ku sibuk menerka

Fm Em

apa yang ada dipikiranmu,

A Dm G

(uu) uu (uu) uu..

Em

sesungguhnya

A

berbicara denganmu

Dm

tentang segala hal yang

G

bukan tentang kita

Em

mungkin tentang

A

ikan paus di laut

Dm

atau mungkin

G

tentang bunga padi di sawah

Em A

sungguh.. bicara denganmu

Dm

tentang segala hal..

Fm

yang bukan tentang kita

Em

Selalu bisa..

A

membuat semua lebih

Dm G

bersahaja.. oh..

Reff:

C Am Dm

malam jangan berlalu

G C

(jangan datang dulu terang)

Am Dm

telah lama kutunggu

G Em

(kuingin berdua denganmu)

Em A

biar pagi.. datang..

Dm Fm G

setelah aku memanggil..

C Am

(terang..) wuih pencuri

Dm G

kau terang

C Am Dm G

(terang..)

Musik : Em A Dm G

Em

sesungguhnya

A

berbicara denganmu

Dm

tentang segala hal yang

G

bukan tentang kita

Em

mungkin tentang

A

ikan paus di laut

Dm

atau mungkin

G

tentang bunga padi di sawah

Em A

sungguh.. bicara denganmu

Dm

tentang segala hal..

Fm

yang bukan tentang kita

Em

selalu bisa..

A

membuat semua lebih

Dm G

bersahaja.. oh..

Reff:

C Am Dm

malam jangan berlalu

G C

(jangan datang dulu terang)

Am Dm

telah lama kutunggu

G Em

(kuingin berdua denganmu)

Em A

biar pagi.. datang..

Dm Fm G

setelah aku memanggil..

C Am Dm

malam jangan berlalu

G C

(jangan datang dulu terang)

Am Dm

telah lama kutunggu

G Em

(kuingin berdua denganmu)

Em A

biar pagi.. datang..

Dm Fm G

setelah aku memanggil..

