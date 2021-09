Chord Melompat Lebih Tinggi - Sheila On 7: Kupetik Bintang untuk Kau Simpan

Band Sheila On 7 (SO7) menghibur penggemarnya pada konser bertajuk Harmonia Classic Story, di Live Space, kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019). Tema konser tersebut terinsipirasi dari salah satu lagu hits milik Sheila On 7 yaitu Kisah Klasik. Tribunnews/Herudin

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Melompat Lebih Tinggi, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Melompat Lebih Tinggi termuat di album 30 Hari Mencari Cinta, dirilis pada 2003 silam.

Melompat Lebih Tinggi juga menjadi original soundtrack untuk film dengan judul yang sama, 30 Hari Mencari Cinta.

Ini juga merupakan lagu hits Sheila On 7 yang bertemakan tentang persahabatan selain lagu Sahabat Sejati.

Berikut chord Melompat Lebih Tinggi dari Sheila On 7

D

Kita berlari dan teruskan bernyanyi

Bm

Kita buka lebar pelukan mentari

Em

Bila ku terjatuh nanti

G A D

kau siap mengangkat aku lebih tinggi

D E G A

D

Seperti pedih yang telah kita bagi

Bm

Layaknya luka yang telah terobati

Em

Bila kita jatuh nanti

G A D

kita siap 'tuk melompat lebih tinggi

Bm Em A D

Bersama kita bagai hutan dan hujan

Bm Em A

Aku ada karena kau telah tercipta

B C#

haa.. aa..

B C#

Kupetik bintang, untuk kau simpan

D#m A#m

Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan

G#m

Sebagai pengingat teman

B

Juga s'bagai jawaban

D F#

Semua tantangan

B C#

Kupetik bintang, untuk kau simpan

D#m A#m

Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan

G#m

Sebagai pengingat teman

B

Juga s'bagai jawaban

D D#m

Semua tantangan

D#m

B C# D#m

D#m C# B C#

D#m C#

Sebelum waktu memisahkan detikku, detikmu

B C#

Sebelum dewasa menua, memisahkan kita

D#m C#

Degupan jantung kita akan s'lalu seirama

B

Bila kau rindu aku...

C# B C#

Kupetik bintang, untuk kau simpan

D#m A#m

Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan

G#m

Sebagai pengingat teman

B

Juga s'bagai jawaban

D F#

Semua tantangan

B C#

Kupetik bintang, untuk kau simpan

D#m A#m

Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan

G#m

Sebagai pengingat teman

B

Juga s'bagai jawaban

D D#m

Semua tantangan

