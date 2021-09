Jerinx SID Tandai Akun Instagram Deddy Corbuzier, Singgung Uang Ratusan Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drummer band SID, Jerinx kembali singgung Deddy Corbuzier.

Lewat laman Instagramnya, suami Nora Alexandra ini menandai akun Deddy Corbuzier.

Jerinx menyinggung konten-konten pria yang disebutnya DC ini yang menjual namanya demi mendapatkan adsense di YouTube.

"JRX vs DC. Mata duitan? Oh baca dulu. Karena sudah divaksin Sinovac, saya kapan saja bisa terbang keluar Bali. Ok, mas DC. Lo sudah berkali-kali mengundang gue ke Podcast lo," tulis Jerinx SID, dikutip Tribunnews, Selasa (21/9/2021).

"Lo juga puluhan kali memakai foto wajah gue sebagai thumbnail di konten podkes lo yang spesial ngebahas kasus gue," katanya lagi.

Jerinx SID mengaku bingung kenapa Deddy Corbuzier tak berani membayarnya mahal seperti publik figur lainnya.

Deddy Corbuzier di peluncuran HOVR Machina di Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020). (Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy)

Padahal sepengetahuannya, mantan suami Kalina Oktarani itu sering berbagai untuk kegiatan sosial.

"To the point aja Ded, dengan santai kok lo gue liat ngasih duit ratusan juta (asal dipakai untuk kegiatan sosial) ke para seleb yang sudah makmur," ujar Jerinx.

"Tapi kok lo gak berani bayar gue? Lo pikir sejak 4 Juni 2020 kami gak pakai duit bagi pangan setiap hari gratis sampai sekarang?," timpalnya.

Jerinx SID sudah beberapa kali menolak undangan untuk tampil di podcast Deddy Corbuzier.

Namun kali ini ia bersedia jika nominal bayarannya disetujui.

"Kalau lo mau gue dateng ke podcest lo yang sempit itu ya lo siapin lah dananya sekarang. Toh 50% lebihnya akan gue pakai subsidi bagi-bagi pangan di ghost town Kuta Rock City," ungkap Jerinx.

"Kadang lo emang cunning (licik) Ded. Gue tahu bener alur apa yang akan lo pilih di akhir nanti kok. Hahaha. Gimana, udah siap dananya? Yuk gass!," tandasnya.