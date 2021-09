Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Yang Salah - Mahalini feat Nuca: Sungguh Susah Buat Lupa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Aku Yang Salah.

Lagu Aku Yang Salah yang dirilis pada tahun 2020 ini dinyanyikan oleh Mahalini feat Nuca.

Chord dan Lirik Lagu Aku Yang Salah - Mahalini Feat Nuca

[Intro]

E A B E-B/D#-C#m-B-F#/A# B

E A

ku tak mengerti

E A

betapa bodoh diri

G#m C#m

membiarkanmu pergi

F#m B

jauh dari hati..

C# F#

ku coba mengobati

C# F#

tuk punya kekasih lagi

Fm A#m

namun ku sadar diri

D#m B

hatiku di kamu..

[Reff]

C# D#m

dimana kamu

G# C#

apakah kau rindu

D# F# Fm

sungguh susah buat lupa

A# D#m G# A#

hati tak bisa berdusta..

Cm

walau ku tahu

F A#

ku bukan untukmu

C D# Dm

tapi tetap kau terindah

G Cm

cinta tak salah

F A#.. F# G#

aku yang salah..

C# F#

ku coba mengobati

C# F#

tuk punya kekasih lagi

Fm A#m

namun ku sadar diri

D#m B G#

hatiku di kamu.. wo ooo..

[Reff]

C# D#m

dimana kamu

G# C#

apakah kau rindu

D# F# Fm

sungguh susah buat lupa

A# D#m G# A#

hati tak bisa berdusta..

Cm

walau ku tahu

F A#

ku bukan untukmu

C D# Dm

tapi tetap kau terindah

G Cm

cinta tak salah

F (D#m)

aku yang salah..

[Musik]

D#m Fm F# -Fm

ho uwoo..

D#m

cinta tak salah (aku yang salah)

Fm

cinta tak salah (aku yang salah)

B G#

hoo uwoo.. ho ooo..

[Reff]

A# D#

dimana kamu

F A#

apakah kau rindu

C D# Dm

sungguh susah buat lupa

G Cm

hati tak bisa..

D# G# C#

tak bisa hatiku berdusta..

F#

walau ku tahu

F A#m -G#

ku bukan untukmu

D# F# Fm

tapi tetap kau terindah

A# D#m

cinta tak salah

Fm

aku yang salah

F#

cinta tak salah

A#

aku yang salah

-A#7 D#m

cinta.. tak salah

G# C#

aku yang.. salah..

(cinta.. tak salah)

[Outro]

F# G# C#-G#/C-A#m-G#

D#/G F# G# C#

Video Klip

(Tribunnews.com/Nadya)

