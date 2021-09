Eva Celia Dilamar Demas Narawangsa Saat Rayakan Ultah Ke-29 Tahun

Laporan Wartawan Warta Kota, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari kehidupan asmara penyanyi Eva Celia, yang baru saja diajak menikah atau dilamar oleh kekasihnya, Demas Narawangsa.

Kabar Eva Celia yang diajak menikah oleh Demas Narawangsa, diketahui dari unggahan orangtuanya, yakni Sophia Latjuba dan Indra Lesmana di Instagram, Selasa (21/9/2021) malam.

Dalam video unggahan Sophia Latjuba dan Indra Lesmana, terlihat Demas sedang melamar dan mengajak Eva Celia menikah saat Eva merayakan usia ke-29 tahunnya.

Demas terlihat menekuk lutunya dan memegang sebuah cincin yang berada disebuah kotak, yang digenggam dan ditunjukan kepada wanita bernama asli Eva Celia Lesmana itu.

Eva yang mengenakan baju hitam itu tampak menangis.

Ia menutupi hidung dan mulutnya sambil menitihkan air mata, ketika menatap Demas yang sudah menekuk lutunya dan menyodorkan cincin, sebagai tanda bahwa ia ingin meminangnya.

"I said yes... Yes," ucap Eva Celia sambil memeluk Demas Narawangsa dan menangis, serta mencium pipi dan bibir sang kekasih.

Kemudian, Demas Narawangsa mengambil cincin yang ada didalam kotak dan ia genggam, yang kemudian memasukan cincin tersebut ke jari manis tangan kiri wanita kelahiran Jakarta, 21 September 1992 itu.

Sophia Latjuba terlihat menangis saat menyaksikan putri sulungnya dilamar dan diajak menikah oleh Demas Narawangsa.

Sebelum melamar Eva, Demas Narawangsa diketahui memberikan kejutan kepada sang kekasih berupa pemberian kue ulang tahun, tepat pergantian hari perayaan ulang tahun Eva atau Selasa dini hari.

Demas Narawangsa memberikan kejutan kue ulang tahun itu ditemani oleh ibunda Eva Celia, Sophia Latjuba. (Arie Puji Waluyo/ARI).