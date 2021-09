Lirik dan Chord Gitar Mengejar Mimpi - Yovie & Nuno: Meskipun Engkau Telah Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Mengejar Mimpi dari Yovie & Nuno.

Lagu berjudul Mengejar Mimpi yang dinyanyikan oleh Yovie & Nuno dirilis pada tahun 2010.

Lirik dan Chord Mengejar Mimpi - Yovie & Nuno

INTRO : Am Em F (2x)

Am Em F

Dan semenjak ada dia

Em Dm C G

Kamu bukan kamu yang seperti dulu

Am Em F

Tiada lagi kisah indah

Em Dm C G

Dan kini kusendiri berteman

bayangmu

Dm Am F G

Malam kini berganti sunyi sepi

untukku

REFF :

F G

Meskipun engkau telah pergi

Em Am

Mungkin takkan kembali

F G C

Aku disini tetap disini sayangku

F G

Aku masih rindu padamu

Em Am

Aku masih sayang padamu

F G C

Meski kini cintamu bukan aku

INTRO : Am Em F

Am Em F

Dan kini aku tahu

Em Dm C G

Jendela hatimu tertutup untukku

Dm Am F G

Ingin ku lihat lagi wajah yang slalu

kurindu

F G

Meskipun engkau telah pergi

Em Am

Mungkin takkan kembali

F G C

Aku disini tetap disini sayangku

F G

Aku masih rindu padamu

Em Am

Aku masih sayang padamu

F G C

Meski kini cintamu bukan aku

F G C

Ingin rasa aku berlari

F G Am A

Walau hanya mengejar mimpi .. ooh

G A

Meskipun engkau telah pergi

Bm Fm

Mungkin takkan kembali

G A D

Aku disini tetap disini sayangku

G A

Aku masih rindu padamu

Bm Fm

Aku masih sayang padamu

G A D

Meski kini cintamu bukan aku

