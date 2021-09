Sinopsis Film Shang Chi, Aksi Master Kung Fu dalam Organisasi Gelap Ten Rings, Rilis Hari Ini

Shang Chi and the Legends of the Ten Rings, rilis Rabu (22/9/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Film Shang Chi and the Legend of the Ten Rings resmi rilis pada Rabu (22/9/2021) hari ini di bioskop Indonesia.

Shang Chi merupakan film hasil kolaborasi aktor dan aktris dari Asia dan Amerika Serikat.

Dikutip dari Imdb, sutradara dari film ini adalah Destin Daniel Cretton.

Sementara itu, penulis naskahnya adalah Dave Callaham, Andrew Lanham, dan Destin Daniel Cretton.

Film Shang Chi dibintangi oleh Simu Liu, Awkwafina, hingg Tony Chiu-Wai Leung.

Film ini bergenre action, petualangan, fantasi, dan fiksi ilmiah serta memiliki durasi 2 jam 12 menit.

Kini, film ini telah hadir di bioskop Indonesia.

Sebelumnya, film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings telah rilis di Amerika Serikat pada 3 September 2021 lalu.

Ada dua bahasa dalam film ini, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris.

Beberapa lokasi syuting film Shang Chi adalah Fox Studios, Moore Park, Sydney, New South Wales, dan Australia.