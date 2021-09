SOSOK Eva Celia yang Baru Dilamar Demas Narawangsa, Masuk Dunia Entertainment Sejak Umur 8 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil musisi Eva Celia dalam artikel ini.

Kebahagiaan sedang menyelimuti musisi Eva Celia.

Bertepatan di hari ulang tahunnya yang ke-29, Eva Celia dilamar oleh kekasihnya, Demas Narawangsa, Selasa (21/9/2021).

Detik-detik momen Demas Narawangsa melamar Eva Celia turut diabadikan oleh sang ibu, Sophia Latjuba.

Momen tersebut diunggah Sophia Latjuba pada akun Instagram pribadinya @sophia_latjuba88.

Disaksikan sejumlah kerabat dan sahabat, Eva Celia tak kuasa menahan air matanya ketika dilamar sang kekasih.

Berlutut di hadapan Eva sembari memegang sebuah kotak cincin, Demas Narawangsa mengutarakan isi hatinya.

Ia juga menanyakan Eva mau menikah dengannya.

"Buat aku tanya ini di depan semua orang yang ada di dekat kamu. So will you marry me?" tanya Demas pada Eva Celia.

Eva hanya bisa menutupi mulutnya dengan satu tangan karena tak mampu membendung air matanya.