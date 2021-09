Tantangan Terbesar Niki, Rich Brian, dan Warren Hue Isi Soundtrack Film Shang-Chi

Tangkap layar jumpa pers virtual NIKI, Rich Bryan dan Wurren Hue yang dipercaya mengisi soundtrack film Shang-Chi The Legend Of The Ten Rings

TRIBUNNEWS.COM, JAKARRA - Tiga musisi berdarah Indonesia, yakni Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue dapat kepercayaan untuk mengisi soundtrack film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Ketiganya berkolaborasi dalam sebuah single berjudul 'Always Rising'. Uniknya karena ketatnya aturan Marvel pada setiap film-filmnya, mereka tidak diizinkan menonton filmnya sekalipun menjadi pengisi soundtrack.

Bagi Rich Brian, itu justru hal menantang, meskipun sulit karena keterbatasan akses dirinya mampu menyelesaikan project tersebut.

"Ini tantangan yang besar untuk kami, jadi kami hanya berimajinasi,” ujar Rich Bryan dalam jumpa pers virtual "Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Music Collaboration with 88Rising", Rabu (22/9/2021).

Ketiganya tidak diizinkan untuk melihat keseluruhan filmnya sampai film yang dibintangi Siu Liu itu dirilis.

Sehingga mereka hanya mengetahui film ini merupakan superhero Asia pertama. Hanya bermodal itu, mereka harus menggambarkan lagu dengan filmnya.

NIKI menyebut produksi ini sebenarnya terasa sangat ironis karena mereka bertiga harus melakukan pekerjaan besar untuk membuat soundtrack untuk Marvel, tapi dikerjakan dengan tren Do It Yourself (DIY).

"Ini mengingatkanku pada EP (album mini) pertamaku," kata NIKI sembari tertawa.

"Aku mengerjakan EP pertamaku di dalam kamarku, proses ini mengingatkanku pada masa itu, tapi ini keren," ujar NIKI.

Untuk bisa mendapatkan inspirasi dalam lagunya, NIKI mencoba mencari hal yang spesifik dan umum, dengan membayangkan kepribadian Shang-Chi, serta mencoba menempatkan dirinya pada posisi Shang-Chi.

"Aku tuh mencoba memasukkan isi kepalaku ke isi kepalanya (Shang Chi), begitu juga sebaliknya," katanya.

Marvel Music atau Hollywood Records dan Interscope Records merilis official motion picture soundtrack untuk Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings yang mencakup karya-karya orisinal terinspirasi dari film tersebut.

Project ini dirilis pada 3 September secara global, album ini menampilkan Rich Brian, NIKI, Warren Hue, dan jajaran musisi berbakat lainnya, termasuk Anderson .Paak, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, Guapdad 4000, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan masih banyak lagi.

Sekedar informasi, film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings tayang perdana di bioskop Indonesia pada hari ini, Rabu (22/9/2021).