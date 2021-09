Chord Gitar dan Lirik Lagu Hingga Nanti - Vidi Aldiano feat Andien: Kau Berikan Arti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik Hingga Nanti, lagu yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano feat Andien.

Hingga Nanti merupakan lagu dalam album ketiga Vidi yang berjudul Persona.

Dirilis pada 2016 silam, lagu ini bercerita tentang keikhlasan seseorang yang merelakan sosok yang dicintai pergi meninggalkannya.

Namun orang ini tidak pernah menyesal telah mencintai perempuan tersebut.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Hingga Nanti - Vidi Aldiano feat Andien:

[intro] C# Cm A#m D# G#

E D#

G# Cm C#

Kau berikan arti

D#

Saat kutuliskan

G# Cm D#

namamu di hati

D# D#/G

Tak akan kusesali

Cm G# C#

Dirimu hadir dan menjadi

A#

Detak di jantungku

D#

Detak di jantungku

[chorus]

G# Cm C# D#

Hingga nanti lemah langkahku

G# Cm C#

Hingga nanti putih rambutku

A# C# Cm

Hingga ku kau lupa selalu

Fm C# Cm A#m D# G# Cm G

Hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu

A# Dm D# F

Ku sisipkan kata minta dalam doa

A# Dm D#

Hadirmu kan tetap ada

C F

Tak akan kusesali

A# D#

Dirimu hadir dan menjadi

F

Detak di jantungku

[chorus]

A# Dm D# F

Hingga nanti lemah langkahku

A# Dm D#

Hingga nanti putih rambutku

C D# Dm

Hingga ku kau lupa selalu

Gm D# Dm Cm F A#

Hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu

D# F Dm Gm Cm F A#

Nana nana na naan na na na na na na

D# F D#

Nana nana na naan

F#

na na na na na na

G#

Ku ingin kita slama lamanya

F

Tetap bersama

[chorus]

A# Dm D# F

Hingga nanti lemah langkahku

A# Dm D#

Hingga nanti putih rambutku

C D# Dm

Hingga ku kau lupa selalu

Gm D# Dm Cm F A#

Hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu

A# Dm D# F

Hingga nanti lemah langkahku

A# Dm D#

Hingga nanti putih rambutku

C D# Dm Gm

Hingga ku kau lupa selalu huuuu

D# Dm Cm

cinta kita yang kan ku ingat

D# Dm Cm

Cinta kita yang kan ku ingat

D# Dm Cm F A#

Cinta kita yang kan ku ingat selalu

(Tribunnews.com)