Chord Untuk Perempuan - Sheila On 7, Sibukkan Harimu Jangan Pikirkanku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Untuk Perempuan, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Untuk Perempuan ini termuat di album 30 Hari Mencari Cinta, album yang dijadikan untuk sountrack film 30 Hari Mencari Cinta.

Lagu ini ditujukan untuk wanita agar tidak terus menyibukkan diri dan tidak terlalu mengejar cinta, karena cinta yang justru akan datang pada sendirinya nanti.

Berikut chord Untuk Perempuan dari Sheila On 7

Bm G D

Jangan mengejarnya

Bm G D

Jangan mencarinya

Bm G D

Dia yang 'kan menemukanmu

Bm G D

Kau mekar di hatinya

Em G Bm C

Di hari yang tepat

Em C G

Em C G A

Bm G D

Jangan mengejarku

Bm G D

Dan jangan mencariku

Bm G D

Aku yang 'kan menemukanmu

Bm G D

Kau mekar di hatiku

Em G Bm C

Di hari yang tepat

Em D G

Em D G F G

C

Tidaklah mawar hampiri kumbang

Am

Bukanlah cinta bila kau kejar

F Em

Tenanglah tenang dia 'kan datang

Am G C F

Dan memungutmu ke hatinya yang terdalam

E Am G#m F#m F

Bahkan dia tak 'kan bertahan tanpamu..

Em C G

Em C G A

Bm G D

Sibukkan harimu

Bm G D

Jangan pikirkanku

Bm G D

Takdir yang 'kan menuntunku

Bm G D

pulang kepadamu

Em G D

Di hari yang tepat

D

Tidaklah mawar hampiri kumbang

Bm

Bukanlah cinta bila kau kejar

G F#

Tenanglah tenang aku 'kan datang

Bm A D G

Dan memungutmu ke hatiku yang terdalam

F# Bm A#m G#m G

Bahkan 'ku tak 'kan bertahan tanpamu.. wo.. wo..

[Ending]

D G A D G A

Aku yang 'kan datang, Aku yang 'kan datang

D# G A D G A

Aku yang 'kan datang, Aku yang 'kan datang

D G A D G A

Aku yang 'kan datang, Aku yang 'kan datang

D G A D G A

Aku yang 'kan datang, Aku yang 'kan datang

(Tribunnews.com)