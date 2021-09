Coldplay Bocorkan Potongan Lirik Lagu My Universe, Proyek Kolaborasinya dengan BTS  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Coldplay baru-baru ini memposting potongan dari lagu kolaborasi terbaru mereka dengan BTS berjudul “My Universe”.

Dalam klip baru ini menampilkan visualisator dan beberapa potongan lirik yang belum pernah terdengar di postingan sebelumnya.

Banyak dari penggemar BTS, ARMY beranggapan jika tulisan tangan yang terlihat pada klip video tersebut sangat mirip dengan tulisan tangan milik RM.

Lirik yang tampil dalam video singkat tersebut berbunyi, “And they said that we can’t be together because we come from different sides,” mengungkapkan makna klasik dari lagu tersebut.

Seperti yang dijelaskan Chris Martin sebelumnya, jika “My Universe” menceritakan tentang melintasi batasan untuk cinta.

Banyak penggemar berspekulasi jika klip visualizer mungkin berasal dari video lirik yang akan dirilis pada 24 September mendatang.

Sebelumnya Coldplay dan BTS juga telah membagikan video yang memperlihatkan keseruan mereka saat menyanyikan lagu tersebut bersama-sama, bahkan versi panjang yang menampilkan lirik dengan Bahasa Korea juga ditemukan melalui TikTok.

Lagu “My Universe” masuk dalam list album studio terbaru Coldplay berjudul “Music of the Spheres” yang akan di rilis pada 15 Oktober 2021.

