SOSOK Willie Garson, Aktor Sex and the City yang Meninggal Dunia, Berikut Perjalanan Kariernya

Sosok Willie Garson yang merupakan salah satu pemeran dari serial TV, Sex and The City dan telah meninggal pada umur 57 tahun.

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil aktor senior Willie Garson yang telah meninggal dunia.

Kabar duka Willie Garson diketahui melalui Instagram pribadi anaknya, Nathen Garson @nathen_garson Selasa (21/9/2021).

Dalam postingannya, Nathen Garson membagikan beberapa potret sang ayah.

Pihak keluarga belum menyampaikan secara pasti penyebab aktor berusia 57 tahun itu meninggal dunia.

Namun, Executive Producer Sex And The City dan Just Like That, Michael Patrick King, menyebut soal kemungkinan sakit sebelum meninggal, seperti diberitakan The Guardian.

Lantas siapakah Willie Garson?

Willie Garson merupakan aktor kebangsaan Amerika, yang lahir di Highland Park, News Jersey.

Ia lahir pada 20 februari 1964, dari pasangan Donald M. Paszamant dan Muriel (Schwartz) Paszamant.

Dilansir TribunnewsWiki, aktor senior ini telah membintangi lebih dari 300 episode televisi.

Bahkan pernah muncul di 70 judul film yang pernah tayang.