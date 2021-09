Chord Gitar dan Lirik Lagu Selepas Kau Pergi - La Luna: Bantu Aku Membencimu, Ku Terlalu Mencintaimu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dan lirik lagu Selepas Kau Pergi yang dinyanyikan oleh La luna.

Lagu Selepas Kau Pergi dirilis pada 2004

Selepas Kau Pergi masuk dalam daftar lagu dalam album bertajuk Menanti Pagi.

Genre lagu Selepas Kau pergi adalah Alternative/Indie.

Grup Band La luna (Majalah Hai)

Chord dan lirik lagu Selepas Kau Pergi

Intro: C

C

Selepas kau pergi

Dm

Tinggallah disini ku sendiri

G F

Kumerasakan sesuatu

C

Yang t`lah hilang di dalam hidupku

C

Dalam lubuk hatimu

Dm

Ku yakin kaupun sebenarnya tak

G F

Inginkan lepas dariku

C

Tahukah kau kini ku terluka

Reff:

Dm G

Bantu aku membencimu

Am F

Ku terlalu mencintaimu

G

Dirimu begitu...

C

Berati untukku...

C

Kau telah mencinta

Dm

Dan dicintai kekasihmu

G F

Ini tak adil bagiku

C

Hilanglah damba tinggallah hampa

Back to Reff

Musik: Am Dm G C (3x) Am Dm G

Back to Reff

Dm G

Lupakanku dalam tidurmu

Am F

Yang pernah mencintaimu

G

Kau memang tercipta

C

Bukanlah untukku

C

Selepas kau pergi

Dm

Tinggallah disini ku sendiri

G F

Kumerasakan sesuatu

C

Yang telah hilang di dalam hidupku

C

Lala...la..la...lala

