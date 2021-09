Chord Gitar dan Lirik Lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi - Hivi!: Ada yang Berbeda di Antara Kita

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi yang dipopulerkan oleh Hivi!.

Singel ini dirilis pada April 2015.

Lagu ini bercerita tentang seseorang orang yang ingin menjalin hubungan kembali dengan orang yang dicintainya.

Namun masih terdapat keraguan di hati orang tersebut.

Berikut chord gitar lengkap beserta lirik lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi - Hivi!

Intro: Em G

huu...



G Em Am

Ketika ku mendengar bahwa

D Bm

kini kau tak lagi dengannya

Em Am D

dalam benakku timbul tanya..



Bm Em

masihkah ada dia

Am D

dihatimu bertahta

Bm Em Am

atau ini saat bagiku

D C

untuk singgah di hatimu



Bm Em

namun siapkah kau tuk

Am C D

jatuh cinta lagi...



[Reff 1:]

C D

meski bibir ini tak berkata

Bm Em Am

bukan berarti ku tak merasa

D G G7

ada yang berbeda di antara kita

(-Em) C D

dan tak mungkin ku melewatkanmu

Bm E Em Am

hanya karna diriku tak mampu untuk bicara

Bm Cm D G

bahwa aku inginkan kau ada dihidupku



..C Am G



C Am Dm

kini ku tak lagi dengannya

G Em

sudah tak ada lagi rasa

Am Dm G

antara aku dengan dia oooh



Em Am

siapkah kau bertahta

Dm G

dihatiku adinda

Em Am Dm

karna ini saat yang tepat

G F

untuk singgah dihatiku



Em Am

namun Siapkah kau tuk

D F G

jatuh cinta lagi oooh



[Reff 2:]

F G

meski bibir ini tak berkata

Em Am

bukan berarti ku tak merasa

Dm G C C7

ada yang berbeda di antara kita

F G

dan tak mungkin ku melewatkanmu

Em A Dm

hanya karena diriku tak mampu untuk bicara

Em Fm G C (Bb)

bahwa aku inginkan kau ada dihidupku



Bb Am

pikirlah saja dulu

G# D#

hingga tiada ragu

A# Am

agar mulus jalanku

G# Gm

melangkah menuju kehatimu



F Em

..pikirlah saja dulu

D# A#

hingga tiada ragu

F Em

agar mulus jalanku

D# F C D

melangkah menuju kehatimu oo

Em A C D

siapkah kau tuk jatuh cinta lagi iii



[Reff 3:]

C D

meski bibir ini tak berkata

Bm Em Am

bukan berarti ku tak merasa

D G (Dm)

ada yang berbeda di antara kita

C D

dan tak mungkin ku melewatkanmu

Bm E Am

hanya karna diriku tak mampu untuk bicara

Bm Cm D

bahwa aku inginkan kau ada



[Reff 4:]

C D

meski bibir ini tak berkata

Bm Em Am

bukan berarti ku tak merasa

D G G7

ada yang berbeda di antara kita

C D

dan tak mungkin ku melewatkanmu

Bm E Am

hanya karna diriku tak mampu untuk bicara

Bm Cm D G

bahwa aku inginkan kau ada dihidupku



G Em Am

bila kau jatuh cinta katakanlah

D

jangan buat sia-sia

G Em Am

bila kau jatuh cinta katakanlah

D

jangan buat sia-sia

G Em Am

bila kau jatuh cinta katakanlah

D

jangan buat sia-sia..

(Tribunnews.com/Mohay)