Chord Gitar & Lirik Lagu Jangan Pernah Berubah - Marcell, Kunci dari Am: Oh Cintaku Kumau Tetap Kamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Jangan Pernah Berubah dipopulerkan oleh Marcell Siahaan.

Lagu ini pertama kali dirilis pada 2003, lalu.

Jangan Pernah Berubah masuk dalam daftar lagu di album bertajuk Marcell.

Lagu ini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: oh cintaku, kumau tetap kamu yang jadi kekasihku.

Berikut chord gitar lagu Jangan Pernah Berubah dimulai dari kunci Am.

Chord Gitar Jangan Pernah Berubah - Marcell:

Am E Am

masih ada perasaan yang tak menentu di hati

Am E Am

bila ingat sorot matamu yang kurasa berbeda

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]



Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda



Am E

bayangkanlah kedua matamu

E Am

bayangkan aku disisimu

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]



Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda

(Tribunnews.com)