Lirik dan Chord Lagu Satru - Denny Caknan feat Happy Asmara: Tulung Percoyo Aku Sayang Awakmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar Satru yang dinyanyikan Denny Caknan feat Happy Asmara.

(Intro) C G F -Em A..Dm Em F G..



C G

unine batin dungoku..

F G Am

ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

aku ngedem-ngedem atimu..

F G

bakoh mempertahankanmu..



(Intro) Am F -C/E Dm G

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

sing jelas aku mikir kedepane..

F G

opo bakal hubungan satru sak teruse..



(Chorus)



F G Em Am

tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

sumpah ra koyo sing

Am Dm

mbok pikir selama iki..

G C

mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..



C F

sepurane yen pancen salah..

G -F Em

sepurane yen aku ning uripmu

Am

mung masalah..



Dm

rangkulen aku..

G C

iki gur mung salah pahamku..

(Int.) F G Am

ha..aa.. uuuu..



F G Am Dm

satru hubungan mung salah.. paham..mu..

F G C

sampean kudu ngerteni.. aku cemburu..



F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

mung jenengan sing ngatur critane..

C Am

ho.. woo ooo..

Em

sing jelas aku mikir kedepane..

F G

opo bakal hubungan satru sak teruse..



(Chorus)



F G Em Am

tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

sumpah ra koyo sing

Am Dm

mbok pikir selama iki..

G C

mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

sepurane yen pancen salah..

G Em

sepurane yen aku ning uripmu

Am

mung masalah..

Dm

rangkulen aku..

G C

iki gur mung salah pahamku..

C G

unine batin dungoku..

F G Am

ra luput ko jenengmu..

(Tribunnews.com)

