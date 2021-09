Lirik Lagu My Universe - Coldplay X BTS, Beserta Terjemahan Bahasa Indonesianya

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu My Universe dari Coldplay X BTS dalam artikel ini.

Lagu My Universe merupakan kolaborasi pertama Coldplay dengan BTS.

My Universe dirilis secara seretak hari ini, Jumat (24/9/2021) waktu 12 KST atau 11.00 WIB.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan 'dunianya' sendiri.

My Universe menyuarakan tentang cinta seseorang tanpa batasan apapun.

Menurut vokalis Coldplay, Chris Martin, BTS merupakan artis yang sempurna untuk diajak berkolaborasi lewat lagu My Universe.

Lirik Lagu My Universe - Coldplay X BTS:

You, you are My universe

And I just want to put you first

And you, you are My universe

And I

In the night I lie and look up at you

When the morning comes, I watch your eyes

There’s a paradise that couldn’t capture

That bright infinity inside your eyes

Sungana naraga

Iron goto iyenchi debo

Sumion oromana

Never ending for ever, baby

You, you are My universe

And I just want to put you first

And you, you are My universe

And you make my heart light up inside

Odemi negen dapion eso ches

Piron chi guron yaso geso

And they said that we can’t be together

Because, because we come from different sides

But you, you are My universe

And I just want to put you first

And you, you are My universe

And you make my heart light up inside

My universe

My universe

My universe

You make my world light up inside

Make my world light up inside

Nareul balkhyeojuneun geon

Neoran sarangeuro su nohajin byeol

Nae ujuui neon

Tto dareun sesangeul mandeureo juneun geol

Neoneun nae byeorija naui ujunikka

Jigeum i siryeondo gyeolgugen jamsinikka

Neoneun eonjekkajina jigeumcheoreom balkgeman biccnajwo

Urineun neoreul ttara i gin bameul sunoheulgeoya.

Neowa hamkke naraga

When I'm without you, I'm crazy

Ja eoseo nae soneul jaba

We are made of each other baby

You, you are My universe

And I just want to put you first

And you, you are My universe

And you make my heart light up inside

My universe

My universe

My universe

You, you are My universe

And I

My universe.

Terjemahan Bahasa Indonesia My Universe - Coldplay X BTS:

Kamu, kamu adalah alam semestaku

Dan aku hanya ingin mengutamakanmu

Dan kamu, kamu adalah alam semestaku

Dan aku

Di malam hari aku berbaring dan menatapmu

Saat pagi datang, aku menatap matamu

Ada surga yang tidak bisa ditangkap

Tak terhingga yang cerah di dalam matamu

Setiap malam, (aku) terbang padamu

Lupa bahwa itu hanya mimpi

Aku bertemu denganmu dengan senyuman

Tidak pernah berakhir selamanya, sayang

Kamu, kamu adalah alam semestaku

Dan aku hanya ingin mengutamakanmu

Dan kamu, kamu adalah alam semestaku

Dan kamu membuat hatiku menyala di dalam

Kegelapan lebih nyaman bagiku

Dalam bayangan yang semakin panjang (mata)

Dan mereka bilang kita tidak bisa bersama

Karena

Karena kita datang dari sisi yang berbeda

Kamu, kamu adalah alam semestaku dan

Aku hanya ingin mengutamakanmu

Dan kamu, kamu adalah alam semestaku, dan

Kamu membuat duniaku bersinar

Alam semestaku (do do, do do)

Alam semestaku (do do, do do)

Alam semestaku (do do, do do)

(Kamu membuat duniaku)

Kamu membuat duniaku bersinar

Menjadikan duniaku bersinar

Sebuah bintang yang disulam dengan cinta yang menerangiku,

Kamu di alam semestaku,

Kamu membuatku dunia yang berbeda

Kamu adalah bintangku dan alam semestaku

Bahkan cobaan ini sekarang hanya sementara

Kamu akan selalu bersinar terang seperti sekarang, kami akan

Mengikutimu dan menyulam malam yang panjang ini

Aku terbang bersamamu

Saat aku tanpamu aku gila

Ayo, pegang tanganku

Kami terbuat dari satu sama lain sayang

Kamu, kamu adalah alam semestaku dan

Aku hanya ingin mengutamakanmu

Dan kamu, kamu adalah alam semestaku, dan

Kamu membuat duniaku bersinar

Alam semestaku (kamu, kamu)

Alam semestaku (aku hanya ingin)

Alam semestaku (kamu, kamu)

Alam semestaku, dan aku

Duniaku

