Masuk Nominasi International Emmy Awards 2021, Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Trending Twitter

Drama Korea "It's Okay to Not Be Okay" meraih nominasi di International Emmy Awards 2021, membuat drama ini trending di Twitter.

TRIBUNNEWS.COM - Nominasi untuk ajang penghargaan International Emmy Awards 2021 telah diumumkan.

Drama Korea "It's Okay to Not Be Okay" meraih nominasi untuk kategori TV Movie / Mini-Series.

Prestasi itu pun membuat drama ini trending di Twitter.

Penggemar mengucapkan selamat atas pencapaian yang diraih drama yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Yea Ji ini di ajang internasional.

ucapan selamat dari netizen (Screenshot Twitter)

"It's Okay to Not Be Okay" akan bersaing dengan "Atlantic Crossing" dari Norwegia, "Des" dari UK, serta "Todas As Mulheres do Mundo (All the Women in the World)" dari Brasil.

Selain drama "It's Okay to Not Be Okay", program dari Korea Selatan lainnya yang meraih nominasi yaitu "I-Land", program survival Mnet yang melahikan idol grup ENHYPEN.

International Emmy Awards ke-49 tahun ini digelar di New York City pada 22 November 2021.

Nominasinya adalah program televisi yang diproduksi dan ditayangkan di luar AS, serta program primetime AS non-Bahasa Inggris antara tanggal 1 Januari 2020 dan 31 Desember 2020.

Mengutip Deadline, berikut nominasi International Emmy Awards 2021: