Jadwal Acara TV Besok Minggu, 26 September 2021: Bima S di RCTI, MotoGP 2021 San Marino di Trans 7

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, dan NET TV dan Indosiar dalam artikel ini.

Ada sejumlah tayangan menarik yang akan disajikan oleh televisi nasional besok, Minggu (26/9/2021).

Menemani santai pagi hari, di RCTI akan tayang Doraemon: Nobita Broadcasting Association, Kiko hingga Bima S.

Pukul 13.30 WIB di TRANS TV akan tayang Sinema Spesial Siang Casino Raider The Sequel.

Dilanjutkan dengan tiga tayangan film box office mulai pukul 19.30 WIB, ada The Space Between Us, Man Of Steel hingga Fortress 2: Re-entry.

Sementara itu di Trans 7 akan ada MotoGP 2021 San Marino GP mulai pukul 23.15 WIB.

Berikut jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, NET TV dan Indosiar yang telah dirangkum Tribunnews dari berbgai sumber.

RCTI

04:45 - 06:00 WIB Seputar iNews Pagi

06:00 - 06:30 WIB Mukjizat Itu Nyata