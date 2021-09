Sinopsis Film Automata, Aksi Antonio Banderas dalam Menjalankan Misi Tayang Malam ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Automata yang akan tayang malam ini, Sabtu (25/9/2021) di TransTV pukul 23.30 WIB.

Film Automata berkisah tentang aksi seorang agen asuransi dalam menjalankan misi untuk membangun kembali dunia.

Sutradara film Automata adalah Gabe Ibáñez.

Penulis naskah film ini adalah Gabe Ibáñez, Igor Legarreta, Javier Sánchez Donate.

Berdurasi 109 menit, film Automata dirilis pada 17 Oktober di Bulgaria.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sorensen Donate.

Dalam perjalannnya, film ini mendapatkan 6 nominasi di 3 award berbeda.

Nominasi tersebut, di antaranya, best costume design, best cinematography, dan best film.

Baca juga: Sinopsis Enders Game, Aksi Seorang Bocah Melawan Alien Tayang Malam Ini di Trans TV Pukul 19.30 WIB

Baca juga: Sinopsis Black Widow, Sejarah Kelam Natasha Sebelum Gabung Avenger, Saksikan di Bioskop Terdekat

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film Automata dikutip dari Imdb.com dan beberapa sumber lainnya, Sabtu (25/9/2021).

Pada tahun 2044, terjadi perubahan iklim dan badai matahari yang telah mengubah permukaan bumi menjadi gurun pasir.