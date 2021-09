Chord Gitar Lagu Only - Lee Hi, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahannya

Ilustrasi chord gitar - kunci gitar, lirik, dan terjemahan lagu berjudul Only yang dinyanyikan oleh Lee Hi.

Simak chord gitar lagu berjudul Only yang dinyanyikan oleh Lee Hi.

Lagu Only dirilis pertama kali pada 27 Agustus 2021 lalu.

Diketahui, kini lagu Only tengah viral di aplikasi TikTok.

Simak chord gitar Only lengkap dengan lirik lagu dan terjemahannya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Only - Lee Hi:

[Intro]

Dmaj7 B7

Em7 A7

Be my only one

Dmaj7 B7

ireoke bureugo shipeun ireum nae gyeote

Em7 A7 Dmaj7 B7

soneul japgoseo gachi georeoyo

[Verse 1]

Em7 A7

biga oneun bamedo weroweotteon najedo

Dmaj7 B7

geudae hwanhan bitkkaleul naege gadeuk chilhaejweoyo

B7 A7 Dmaj7 B7

naega deo jalhalgeyo ireoke gachi isseojundamyeon

[Chorus]

Now I believe

Em7 A7

rarallarallara bureuneun norae

Dmaj7 B7

chatgo chatgo chaja hemaeideon geudaewa

Em7

My, oh my, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

Em7 A7

georeo georeoganeun balgeoreummada

Dmaj7 B7

gibun joa kkok duriseo chuneun chum gata

Em7

My, oh my, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

[Verse 2]

Em7 A7

Be my only one

Dmaj7 B7

ijeneun sumgiji angodo malhal su isseo

Em7 A7

geureokena malhago shipdeon

Dmaj7

I say I love you

Em7 A7

shwigo shibeun bamedo bappeudeon achimedo

Dmaj7 B7

geudae naege shwil goseul maeumsoge maryeonhaeyo

Em7 A7

naega deo jalhalgeyo geu mameul

Dmaj7

naege nanweojundamyeon

[Chorus]

B7

Now I believe

Em7 A7

rarallarallara bureuneun norae

Dmaj7 B7

chatgo chatgo chaja hemaeideon geudaewa

Em7

My, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

Em7 A7

My only one geudaereul bomyeon

Dmaj7 B7

gidaego shipeo gajigo shipeo

Em7 A7

i sarangiramyeon eoseolpeun kkumdo

Dmaj7 B7

irweojil geot gateunde

Now I believe

Em7

georeogeoreo ganeun balgeoreummada

Dmaj7 B7

gibun joa kkok duriseo chuneun chum gata

Em7

My, oh my, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

[Outro]

Em7 A7 Dmaj7 B7

Em7 A7 Dmaj7

‘My only one’

Lirik dan Terjemahan Lagu Only - Lee Hi:

Jadilah satu-satunya milikku

Aku ingin menyebut namamu seperti ini

Tolong pegang tanganku dan berjalanlah bersamaku

Di hari hujan, di hari sepi

Penuhi aku dengan warna cerahmu

Aku akan lebih baik untukmu jika kamu akan bersamaku seperti ini

Sekarang saya percaya

Lalalala aku bernyanyi

Aku sudah mencari, mencari, mencarimu

Saya, oh saya, oh saya, oh cintaku

Jadilah satu-satunya cintaku

Setiap langkah yang kita ambil

Rasanya sangat enak, rasanya seperti kita menari bersama

Saya, oh saya, oh saya, oh cintaku

Jadilah satu-satunya cintaku

Jadilah satu-satunya milikku

Saya tidak perlu menyembunyikannya, saya bisa mengatakannya

Kata-kata yang sangat ingin kukatakan, aku katakan aku mencintaimu

Di malam hari aku ingin istirahat, bahkan di pagi hari yang sibuk

Siapkan tempat di hatimu untukku beristirahat

Aku akan lebih baik untukmu,

jika Anda akan berbagi hati itu dengan saya

Sekarang saya percaya

Lalalala aku bernyanyi

Aku sudah mencari, mencari, mencarimu

Saya, oh saya, oh saya, oh cintaku

Jadilah satu-satunya cintaku

Satu-satunya milikku, ketika aku melihatmu

Aku ingin bersandar padamu, aku menginginkanmu

Jika ini cinta

Bahkan mimpi yang paling ceroboh pun terasa seperti akan menjadi kenyataan

Sekarang saya percaya

Setiap langkah yang kita ambil

Rasanya sangat enak, rasanya seperti kita menari bersama

Saya, oh saya, oh saya, oh cintaku

Jadilah satu-satunya cintaku

