Lirik Lagu dan Chord Gitar Dinda - Masdo, Viral di TikTok: Dinda Jangan Marah-marah

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Kugiran Masdo berjudul Dinda.

Lagu dengan judul Dinda dipopulerkan oleh kugiran asal Malaysia, Masdo.

Grup dengan empat personel ini merilis lagu Dinda, pada 2018.

Selain viral di Indonesia, lagu Dinda juga sempat ramai di Malaysia di akhir 2018, lalu.

Baca juga: Chord Pejantan Tangguh - Sheila On 7, Ajari Aku Tuk Jadi Pejantan Tangguh

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Like I Can - Sam Smith: Theyll Never Love You Like I Can, Can, Can

Chord gitar dan lirik lagu Dinda - Masdo:

[Intro] A F#m Bm E C#m F# Bm E [Verse] A F#m Apa khabar dinda Bm Lama tak jumpa E A Rasanya hampir dua purnama F#m Bm E Rindu didada tak siapa yang tahu A F#m Dinda jauh di sana Bm Jauh dimata E A Namun dihati sentiasa ada F#m Bm E Menemani dikala gundah gulana C#m Dinda kanda pergi hanya Bm E Seketika cuma C#m Inikan semua demi Bm E Masa depan kita [Chorus] A F#m Dinda jangan marah - marah Bm E Takut nanti lekas tua C#m F# Kanda setia orangnya Bm E Takkan pernah mendua A F#m Dari jutaan bintang Bm E Dinda paling gemerlapan C#m F# Dari segenap wanita Bm E Dindalah yang paling menawan [Bridge] A F#m Bm E C#m F# Bm E Bm C#m [Verse] C#m Dinda kanda pergi hanya Bm E Seketika cuma C#m Inikan semua demi Bm E Masa depan kita [Chorus] A F#m Dinda jangan marah - marah Bm E Takut nanti lekas tua C#m F# Kanda setia orangnya Bm E Takkan pernah mendua A F#m Dari jutaan bintang Bm E Dinda paling gemerlapan C#m F# Dari segenap wanita Bm E Dindalah yang paling menawan [Outro] B G#m C#m F# D#m G# C#m F# B G#m C#m F# D#m G# C#m F# B

Baca juga: Chord Gitar Reckless - Madison Beer, dari Kunci D: Each Day Goes By and Each Night, I Cry

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Nothings Gonna Change My Love For You dari George Benson

(Tribunnews.com)