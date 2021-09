Akhir Tahun, BTS Akan Gelar 4 Konser Offline di Los Angeles

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Bangtan Boys (BTS) baru saja mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan empat konser di Stadion SoFi Los Angeles, Amerika Serikat, yang bertajuk "BTS Permission To Dance On Stage."

Ini merupakan konser offline pertama mereka dalam dua tahun sejak pandemi Covid-19 melanda.

Dilansir dari Koreaboo, Selasa (28/9/2021), Big Hit Music selaku agensi membuat pengumuman di akun Weverse resmi BTS, bahwa mereka akan mengadakan konser di Los Angeles dengan perotokol kesehatan yang ketat.

Total ada empat konser yang digelar di Los Angeles nanti, yakni tanggal 27 November, 28 November, 1 Desember, dan 2 Desember 2021.

"Menyelenggarakan konser secara langsung di tengah Covid-19 tidaklah mudah, tetapi setelah mencari peluang untuk melakukannya, kami dapat mengadakan konser di Amerika Serikat setelah mempertimbangkan peraturan dan keadaan kesehatan nasional dan regional," tulis agensi.

Konser ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi BTS dan ARMY untuk bertemu langsung sejak konser BTS World Tour 2019 Love Yourself: Speak Yourself The Final.

"Konser ini sangat berharga bagi kami meskipun diadakan di tengah situasi yang sulit. Maka itu kami akan melakukan yang terbaik untuk menghadirkan konser yang fenomenal, dan tenth menjaga kesehatan artis serta penggemar sebagai prioritas utama kami," ungkap agensi dikutip Tribunnews.com dari Koreaboo.

Meskipun saat ini BTS belum bisa menggelar konser secara offline di Korea Selatan karena Covid-19 yang cukup tinggi di negeri Gingseng itu, agensi berupaya untuk mengadakan konser tambahan setelah di Los Angeles.

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengadakan konser tambahan tidak hanya untuk penggemar Korea tetapi juga penggemar dari seluruh dunia yang telah dengan sabar menunggu untuk waktu yang lama," pungkas agensi.

Untuk diketahui, Stadion SoFi adalah satu di antara stadion terbaru Los Angeles, dibuka pada September 2020.

Saat ini, stadion itu menjadi tuan rumah NFL's Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers, dan dijadwalkan menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas 2028.

Kapasitas umumnya 70.000 peserta, tetapi dapat diperluas hingga 100.240 untuk acara khusus.