Chord Gitar dan Lirik Akad - Payung Teduh: Bila Nanti Saatnya Tlah Tiba, Kungin Kau Menjadi Istriku

Lagu Akad dirilis pada 2017.

Akad termuat dalam album bertajuk Ruang Tunggu.

Genre dari lagu tersebut adalah Jazz, Alternative atau Indie.

Lagu akad pernah memenangkan AMI Award.

Dalam kategori Karya Produksi Alternatif Terbaik.

Chord dan lirik Lagu Akad - Payung Teduh (YouTube/Payung Teduh Official)

Chord Gitar dan lirik Akad - Payung Teduh

Intro : Am.. D.. Am.. D

Am.. D.. G..

C C

Betapa bahagianya Hatiku saat

Dm

Kududuk berdua denganmu

F

Berjalan bersama mu

C

Menarilah dengan ku

C

Namun bila hari ini

C

Adalah yang terakhir

Dm

Namun ku tetap bahagia

F

Selalu ku syukuri

C

Begitulah adanya

Dm G

Namun bila kau ingin sendiri

Em A

Cepat-capatlah sampaikan kepadaku

Dm

Agar ku tak berharap

G

Dan buat kau berse..dihh

Reff :

C Em

Bila nanti saatnya tlah tiba

Gm A Dm

Ku ingin kau menjadi istriku

F G

Berjalan bersamamu

Em A

Dalam terik dan hujan

Dm

Berlarian Kesana

G

Kemari dan tertawa

C Em

Namun bila saat berpisah tlah tiba

Gm A Dm

Ijinkan ku menjaga dirimu...

F G

Berdua menikmati

Em Am

Pelukan diujung waktu

Dm G Am

Sudilah kau temani diriku...

Musik: Am D Am D Am D G

Bb Am G

Cm Cm7 F Dm G

Cm Cm7 F Dm G

C Em

Dm G

Namun bila kau ingin sendiri

Em A

Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku

Dm

Agar ku tak berharap

Fm G

Dan buat kau berse..dih...

Reff Overtone:

C Em

Bila nanti saatnya tlah tiba

Gm A Dm

Ku ingin kau menjadi istriku...

F G

Berjalan bersamamu

Em Am

Dalam terik dan hujan

Dm

Berlarian kesana

G

Kemari dan tertawa...

C Em

Namun bila saat berpisah tlah tiba

Gm A Dm

Ijinkan ku menjaga dirimu...

F G

Berdua menikmati

Em Am

Pelukan diujung waktu

Dm G Em A

Sudilah kau temani diriku...

Dm G Em A

Sudilah kau menjadi temanku...

Dm G

Sudilah kau menjadi..istriku

Outro: Am D Am D

Am D Am D

