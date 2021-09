Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan - The Potter's: Kamu Terlaluan Kamu Punya Simpanan

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Kerterlaluan yang dipopulerkan oleh The Potter's, lengkap dengan video klipnya.

[Intro] F#m C# F#m C# F#m - B - A - F#m F#m C# F#m C# F#m - B - A - F#m F#m Kamu, kau seperti hantu Bm E A terus menghantui aku D C# Kamu bikin pusing kepalaku C# F#m Lama-lama kau terus sakiti aku F#m Kamu ga bergelimangan harta Bm E A Kamu bukan putri raja D C# Dan juga bukan cinderella C# F#m Tapi mengapa kau buat aku gila [Chorus] Bm E A Kamu terlaluan kamu punya simpanan D Bm C# F#m Maka maafin aku i'm sorry say goodbye F# Bm E A Kamu keterlaluan kamu duain aku D Bm C# F#m Maka maafin aku ku harus tinggalin kamu [Interlude] F#m C# F#m C# F#m - B - A - F#m F#m Kamu, kau seperti hantu Bm E A Terus menghantui aku D C# Kamu bikin pusing kepalaku C# F#m lagi-lagi kau terus sakiti aku F#m Kamu ga bergelimangan harta Bm E A Kamu bukan putri raja D C# Dan juga bukan cinderella C# F#m Tapi mengapa kau buat aku gila [Chorus] Bm E A Kamu terlaluan kamu punya simpanan D Bm C# F#m Maka maafin aku i'm sorry say goodbye F# Bm E A Kamu keterlaluan kamu duain aku D Bm C# F#m Maka maafin aku ku harus tinggalin kamu Bm E A Kamu terlaluan kamu punya simpanan D Bm C# F#m Maka maafin aku i'm sorry say goodbye F# Bm E A Kamu keterlaluan kamu duain aku D Bm C# F#m Maka maafin aku ku harus tinggalin kamu [Coda] F#m C# F#m C# F#m - B - A - F#m F#m C# F#m C# F#m - B - A - F#m





