Duet Bareng Bebi Romeo, Fatimah Az Zahra Ingin Menginspirasi Lewat Single Perdananya

(kiri ke kanan) Bebi Romeo, Meisya Siregar, Fatimah Az Zahra, Surezz Rosevelt saat perilisan single perdana Fatimah berjudul 'I Am Here Now' di Hard Rock Cafe, Sudirman Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selebgram sekaligus pebisnis Fatimah Az Zahra baru saja merilis single perdananya berjudul "I Am Here Now".

Di single tersebut, ia tak bernyanyi sendirian, melainkan duet bareng Bebi Romeo.

Tujuan Fatimah merilis single "I Am Here Now", yakni ingin menginsipirasi banyak orang tentang perjalanan hidupnya dari bukan siapa-siapa hingga jadi pengusaha.

"Jadi lagu ini tuh judulnya ‘I Am Here Now’, lagu ini buat nginspirasi orang-orang kalau saya Fatimah yang sempat kelaperan saat kecil, bukan siapa-siapa, tapi bisa ada di sini makanya judulnya ‘Im Here Now’," kata Fatimah Az Zahra di Hard Rock Cafe, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2021).

"Karena berkat usaha dan bisnis aku, aku bisa ada di posisi ini bisa punya penghasilan miliaran rupiah dari bisnis aku," ujar Fatimah.

Bebi Romeo mengaku dirinya sempat tak yakin saat diajak berduet dengan Fatimah, karena ia sudah sering diminta membuat project untuk para pebisnis.

Namun ketika ia mendengar suara Fatimah dan melihat liriknya, Bebi berbalik ingin berduet dengan Fatimah.

Fatimah Az Zahra cerita soal perjalanan suksesnya dalam dunia bisnis hingga bisa jadi selebgram dan gaet deretan artis papan atas (Istimewa)

"Jadi awalnya istri aku, Meisya dia bilang mau ada pengusaha yang nyanyi aku udah sering ketemu pengusaha yang mau nyanyi dan suaranya gitu-gitu aja. Tapi istri aku ini yakinin aku buat denger dulu suaranya," ucap Bebi.

"Akhirnya aku dengerin suaranya dan liat lirik lagu yang dikirim Umi ke Meisya, saya malah balik penasaran mau buru-buru ketemu dia. Suara dia bagus dan lirik lagu ini tuh dalem banget yaa," lanjutnya.

Fatimah pun tak menyangka ia bisa berduet dengan seorang musisi yang sudah ia anggap sebagai maestro dalam industri musik.

"Saya buat nyanyi aja ini perdana dan nggak nyangka bisa duet sama Bebi Romeo maestro musik yang lagunya biasa aku dengerin. YaAllah aku tuh buat mikirin bisa duet aja sempet gak berani tapi sekarang aku udah bisa duet," ungkap Fatimah.

Pemilik bisnis Batrisyia Herbal Indonesia itu berharap dirinya bisa menginspirasi orang-orang lewat makna di lirik lagu perdananya itu.

Musik video 'I Am Here Now' resmi dirilis hari ini dan sudah bisa disaksikan di platform YouTube.