Film Snake Eyes: G.I. Joe Origins yang Dibintangi Iko Uwais Segera Tayang Streaming

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bagi para pecinta film drama action dan komedi, sepanjang Oktober ini, hadir deretan film seru di platform Catchplay+.

Di antaranya, Snake Eyes: G.I. Joe Origins, dengan bintang aksi Indonesia Iko Uwais berperan sebagai Hard Master, yang sudah tayang secara streaming.

Selain itu, ada film eksklusif lainnya seperti Spiral: From the Book of Saw, Wrath of Man, dan The Superdeep.

Film unggulan lain untuk bulan ini adalah film komedi Korea Secret Zoo, serial drama kriminal seperti Departure Season 2, FBI: Most Wanted, Time dan Criminal Justice.

Semua film tersebur bisa disaksikan secara streaming di platform Catchplay+ mulai bulan Oktober mendatang.

"Karena situasi covid masih terus memprihatinkan, banyak kegiatan dibatasi demi mencegah penyebarannya dan merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk menemukan kegiatan yang menghibur di rumah," kata Novy Fadillah Sudradjat, Direktur Pemasaran Catchplay+ kepada awak media, Kamis (30/9/2021).

"Sehingga orang dapat menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga, dan semoga membuat hidup orang-orang menjadi lebih mudah di rumah. Kami terus berkomitmen untuk menyediakan hiburan berkualitas tanpa gangguan bagi pelanggan kami di Indonesia untuk menghindari situasi tersebut," tambahnya.

Novy menjelaskan bahwa agar masyarakat Indonesia tetap betah di rumah untuk menjaga protokol kesehatan adalah dengan memberikan tontonan yang menarik.

"Beberapa ide untuk membuat seluruh keluarga tetap terhibur adalah dengan menyediakan pilihan konten hiburan tanpa henti," kata Novy.