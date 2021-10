Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Ganggu Dulu - Mahkota: Kuharap Kamu Akan Berubah

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Jangan Ganggu Dulu merupakan lagu andalan Mahkota di album perdana mereka yang dirilis pada tahun 2009.

Mahkota merupakan grup musik asal Cianjur yang dibentuk pada tahun 2009.

Genre musik yang mereka bawakan adalah pop.

Grup musik ini beranggotakan Imeng (vokal), Rangga (bass), Ega Ganjar Raharja (gitar), Dino (drum) dan Verry (keyboard).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jangan Ganggu Dulu - Mahkota:

[Intro]

Am Dm G E (2x)

[Verse 1]

Am Em

apakah bosan kau terus sakiti aku

F C E

namun ku tetap mencoba bersabar

Am Em

tapi manusia memiliki batas rasa

F C E

jika kau lakukan berulang-ulang

[Chorus]

C G

jangan kau ganggu aku dulu

Am Em

aku tak ingin bertemu kamu

F Dm E

kuharap kamu akan berubah

C G

jangan hubungi aku dulu

Am Em

aku tak ingin kau ganggu dulu

F Dm E

sekarang kau pikirkan salahmu

[Intro]

Am Dm G E

[Verse 2]

Am Em

Coba kau pikir mengapa aku begini

F C E

aku merasa kau takkan setia

[Chorus]

C G

jangan kau ganggu aku dulu

Am Em

aku tak ingin bertemu kamu

F Dm E

kuharap kamu akan berubah

C G

jangan hubungi aku dulu

Am Em

aku tak ingin kau ganggu dulu

F Dm E

sekarang kau pikirkan salahmu

[Interlude]

Dm G C F

Dm Em Am

[Bridge]

Dm G C F

aku mengalah dan putuskan semua

Dm E

ku ingin kau sadari

[Chorus]

C G

jangan kau ganggu aku dulu

Am Em

aku tak ingin bertemu kamu

F Dm E

kuharap kamu akan berubah

C G

jangan hubungi aku dulu

Am Em

aku tak ingin kau ganggu dulu

F Dm E

sekarang kau pikirkan salahmu

(Tribunnews.com/Mohay)