Jadwal Acara TV Besok, Sabtu 2 Oktober 2021: Film Skiptrace di TRANS TV, MotoGP 2021 di Trans 7

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, dan NET TV dan Indosiar dalam artikel ini.

Ada sejumlah tayangan menarik yang disajikan oleh televisi nasional besok, Sabtu (2/10/2021).

Siang hari di RCTI akan tayang re-run Indonesian Television Awards 2021 pukul 13.00 WIB.

Sementara itu di TRANS TV pukul 13.30 WIB ada Sinema Spesial Siang, God Of Gamblers.

Baca juga: Lanjutan Film Filosofi Kopi Bukan Lagi Drama, Tapi Action, Chicco dan Rio Dewanto Beri Penjelasan

Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta 1 Oktober 2021: Pak Irvan Mencari Keberadaan Andin, Akankah Mereka Bertemu?

Menemani waktu santaimu di malam hari, bakal tayang tiga box office di Bioskop TRANS TV mulai pukul 19.30 WIB.

Dijadwalkan tayang film Skiptrace, All The Devils Men hingga Get The Gringo.

Jangan lewatkan pula MotoGP 2021 Qatar GP mulai pukul 23.15 WIB hanya di Trans 7.

Berikut jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, NET TV dan Indosiar yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

RCTI

04:00 - 05:30 WIB Seputar iNews Pagi