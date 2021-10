Daniel Craig saat berperan sebagai James Bond. No Time To Die Jadi Aksi Terakhir Daniel Craig Sebagai Agen 007

Laporan Wartawab Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daniel Craig dan James Bond agen 007 sudah sangat melekat di ingatan pecinta film di manapun.

Namun, Daniel Craig harus mengakhiri kiprahnya sebagai James Bond lewat film terbarunya berjudul 'No Time To Die'

Tribunnews.com berkesempatan untuk menonton premierenya dan akan memberikan ulasan untuk film yang sudah tayang pada Kamis (30/9/2021) kemarin.

Ulasan ini akan berusaha untuk tidak memberikan spoiler dari film yang berdurasi hampi 3 jam itu.

Aksi Daniel Craig dalam film terakhir sebagai James Bond di No Time To Die, sudah tayang di bioskop Indonesia sejak, Kamis (30/9/2021). (istimewa)

No Time to Die diproduksi oleh Eon Productions dan diisutradarai oleh Cary Joji Fukunaga yang terinspirasi dari novel karya Ian Fleming.

Menyaksikan film terakhir Daniel Craig sebagai James Bond tentu akan timbul perasaan tidak rela.

Namun rasanya film ini tepat untuk menjadi penutup perjalanan Daniel Craig sebagai agen 007 yang sudah ia lakoki selama puluhan tahun.

Dalam film ini banyak pemeran baru yang turut membuat film tersebut terasa lebih segar.

No Time To Die juga dibintangi oleh Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen, dan David Dencik.