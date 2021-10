Perjuangan Daniel Mananta di Berlin Marathon 2021, Nyaris Menyerah Gara-gara Kakinya Alami Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daniel Mananta turut berpartisipasi dalam Berlin Marathon 2021 di Jerman pada 26 September 2021 lalu.

Daniel bercerita bahwa dirinya empat mengalami keram pada kakinya sehingga harus berhenti lari beberapa kali untuk stretching.

Keram pertama ia rasakan ketika larinya sudahnya mencapai 29 KM, saat itu Daniel berusaha menyemangati dirinya sendiri untuk terus berjuang.

“Di kilometer 29 sebenernya kaki gua keram tapi gua bilang ke diri gua sendiri, 'No, no, no, no. Ayo kaki, nggak ada keram, nggak ada keram. Ayo lanjut. Come on' gua bilang gitu," kata Daniel Mananta dikutip Tribunnews.com, Jumat (1/10/2021).

"Gua stop bentar, stretching, lanjut lari lagi," tambah Daniel.

Daniel mengakui bahwa memasuki kilometer ke 33 adalah momen yang sangat sulit baginya.

Beberapa kali kakinya terasa keram sshingga sulit untuk berlari dan harus peregangan untuk menghilangkan keram.

"KM 33 emang paling sulit buat gua sebenarnya. Jadi di situ gua merasa kedua kaki gua keram. Betis gue udah kerasa banget nyut-nyutannya. Abis itu gua berhenti bentar, stretching lagi. Lalu di KM 35 atau KM 36 mulai merasa keram lagi," ujar Daniel.

Daniel sempat ingin menyerah dan jalan hingga garis finish, namun ia tak ingin menyia-nyiakan persiapan yang sudah dilakukan selama ini.

"Dan setiap kaki gue keram, udah pasti gue sebagai manusia mikir apa gue jalan aja ya sampai seterusnya," beber.

"Tapi abis itu gua paksain diri gua lagi untuk lari lagi. Biarpun pelan nggak apa-apa, asal lari. Ayo lari. Coba satu step lebih deket. Lebih deket lagi ke garis finish," ungkapnya.

Daniel Mananta berhasil memperoleh new personal best 4 jam 2 menit di Berlin Marathon 2021 yang berjarak 42 km, setelah perolehan waktu sebelumnya di Pocari Sweat Marathon pada Maret 2021 lalu, 4 jam 5 menit.

"Ini menurut gue sebuah achievement biarpun hanya lebih cepet 3 menit, tapi berasa banget. Ke depannya gue bisa mengalahkan diri gue yang kemarin,” ucapnya sembari tertawa.