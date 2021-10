Reza Rahardian Sempat Buat Ibu Menangis, Air Mata Tak Terbendung karena Momen Ini 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Aktor Reza Rahadian bisa dibilang sebagai pemeran film yang sangat bertalenta.

Selama berkarir di dunia akting, dirinya telah menyabet banyak penghargaan.

Segala kesuksesan ini mungkin tidak lepas dari peran sang ibu yang selalu menemani Reza Rahadian. Tumbuh bersama dengan sang ibu membuatnya memiliki ikatan emosional yang erat.

Hal ini pun terbukti saat sang ibu pernah menangis oleh Reza Rahadian. Bukan karena hal yang tidak menyenangkan.

Ibunya menangis haru sebab Reza Rahadianmendapatkan penghargaan Piala Citra untuk pertama kalinya di tahun 2009.

"Saat pertama kali dapat Piala Citra tahun 2009. Jadi aku selalu dateng ke festival sama mama. She is my date. Terus dateng, hari itu masuk nominasi, diumumin menang," ungkapnya pada kanal YouTube Enzi Storia dikutip Tribunnews, Sabtu (2/9/2021).

Sepulangnya dari acara tersebut, Reza Rahadianternyata disambut oleh acara keluarga.

Reza Rahadian diberi kejutan oleh keluarga di suatu tempat makan. Pada saat itu lah sang ibu menangis.

"Kita kumpul, terus my mom like huuhu selamat ya (Reza menirukan sang ibu menangis). Dia tahu mungkin sejarahnya, dia sangat emosional. She very pround," katanya lagi.