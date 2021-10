Arya Saloka Tak Menyangka Sabet Penghargaan di Asian Academy Creative Awards 2021

TRIBUNNEWS.COM - Arya Saloka kini mendulang kesuksesan di industri hiburan.

Sejak berperan dalam sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka telah meraih banyak penghargaan.

Baca juga: Bukan karena Benci, Terungkap Alasan Sebenarnya Mila Machmudah Laporkan Lesti Kejora & Rizky Billar

Baca juga: Tak Hanya di Jakarta, Amanda Manopo Juga akan Bangun Masjid di Luar Kota

Baru-baru ini, Arya Saloka berhasil menyabet penghargaan berskala internasional di Asian Academy Creative Awards 2021.

Arya Saloka mendapatkan penghargaan untuk kategori The Best Actor in a Leading Role dalam ajang bergengsi tersebut.

Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumicumi, Sabtu (2/10/2021).

Meski telah meraih penghargaan, lawan main Amanda Manopo di Ikatan Cinta ini merasa tak menyangka bisa menang.

Arya Saloka berhasil menyabet penghargaan berskala internasional di Asian Academy Creative Awards 2021. (Instagram @arya.saloka)

Sebab, ia hanya memainkan sebuah sinetron yang tayang di televisi.

Arya Saloka tak lupa mengucap syukur atas penghargaan yang didapatnya.

"Ini bener-bener nggak nyangka, satu sinetron bisa masuk nominasi di sana, ya bisa menang alhamdulillah," ucapnya.

Baca juga: Meski Sudah Keluar dari Ruang ICU, Tukul Arwana Masih Belum Bisa Dijenguk

Baca juga: Tanggapi Kehamilan Lesti Kejora yang Tampak Lebih Besar dari Aurel, Begini Komentar Indra Bekti

Lebih lanjut, suami Putri Anne ini mengaku sangat kaget ketika tahu dirinya berhasil mendapatkan penghargaan di tingkat Asia.