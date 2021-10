Chord Gitar dan Lirik Lagu Ada Aku Disini - Dhyo Haw: Jangan Sampai Kau Lemah

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Ada Aku Disini berjudul Dhyo Haw dalam artikel ini.

Dhyo Haw merupakan seorang penyanyi reggae.

Dhyo Haw merilis lagu tersebut pada Rabu (29/10/2014), di Akun YouTube Warner Music Indonesia.

Musik video Ada Aku Disini telah ditonton 44 ribu kali dan mendapatkan like sejumlah 191 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Ada Aku Disini - Dhyo Haw:

C

biarkan aku

Am

jadi sesuatu yang berarti

Dm G

untukmu tapi tidak sesaat

Musik : C Am Dm G

Em Am Dm G

C

biarkan aku

Am

jadi sesuatu yang berarti

Dm G

untukmu tapi tidak sesaat

C

biarkan aku

Am

jadi tempat untuk bersandar

Dm G

di saat kau terpuruk rapuh

Dm G C

jangan sampai kau lemah

Dm G C

ku yakin kau pasti bisa bangkit

Dm G C

jangan anggap kau sendiri hadapi

Dm G C

ada aku di sini..

Reff:

F G

walau dia kini telah lama di hidupmu

C Bm Am

namun sampai kini tak bahagiakan kamu

F G

lupakan semuanya oh tinggalkan saja

C

percuma hoo

F G

bukalah matamu selebar dunia ini

C Bm Am

dan rasakan banyak orang yang peduli

F G

jangan ingat lagi jangan kau sesali

C

ada aku di sini..

Musik : F G C Bm Am F G C

Dm G C

jangan sampai kau lemah

Dm G C

ku yakin kau pasti bisa bangkit

Dm G C

jangan anggap kau sendiri hadapi

Dm G C

ada aku di sini..

Reff:

F G

walau dia kini telah lama di hidupmu

C Bm Am

namun sampai kini tak bahagiakan kamu

F G

lupakan semuanya oh tinggalkan saja

C

percuma hoo

F G

bukalah matamu selebar dunia ini

C Bm Am

dan rasakan banyak orang yang peduli

F G

jangan ingat lagi jangan kau sesali

C

ada aku di sini..

F G

jangan ingat lagi jangan kau sesali

Am D

ada aku di sini

F G

jangan ingat lagi jangan kau sesali

C

ada aku di sini..

