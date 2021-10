Chord Gitar dan Lirik Widodari - Denny Caknan ft Guyon Waton: Sayang, Gondelono Atiku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar Widodari yang dinyanyikan oleh Denny Caknan feat Guyon Waton, beserta lirik dan video klipnya.

Widodari merupakan lagu ciptaan Denny Caknan sendiri dan Nurbayan.

Hingga artikel ini terbit, video klip Widodari ditonton lebih dari 30 juta kali sejak diunggah bulan Juli 2021.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Widodari - Denny Caknan feat Guyon Waton:

[Intro] : D G Em A

Dm G C

C G A

Tembangan sepele ku.

Dm F G

Tondo seneng marangmu.

Em Am G

Karna ku terpuruk sendiri dalam hampa .

F Dm G

Dan kau datang merubah cerita

C G A

Aku nemu widodari

Dm F G

Motomu kebak pelangi

Em Am G

Hadirmu dalam hidupku beriku warna

F Dm G

Dari kisah masalalu yang pernah terluka

F G Em A

Ku pernah terjatuh. ku pernah di tinggalkan

Dm G C

Pupus cerita tinggallah impian..

F G

Maha sempurna tuhan

Em A Dm

Kirimkan kau untuk ku kekasih yg tulus

G C

dan kisah kelam ku kini hilang terhapus ...

Reff :

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

[Interlude] : C -Em F Em

C -Em F G

F G Em A

Dm G C

F G Em A

Ku pernah terjatuh. ku pernah di tinggalkan

Dm G C

Pupus cerita tinggallah impian..

F G

Hoo Maha sempurna tuhan

Em A Dm

Kirimkan kau untuk ku kekasih yg tulus

G C

dan kisah kelam ku kini hilang terhapus ...

Back to Reff :

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

