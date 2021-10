Chord Gitar dan Lirik Lagu Once - Kucinta Kau Apa Adanya (Aku Mau): Kau Boleh Acuhkan Diriku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul "Kucinta Kau Apa Adanya" yang dinyanyikan oleh Once Mekel.

Lagu ini termasuk dalam album solo perdananya yang bertajuk Once.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Aquarius Musikindo.

Hingga kini, Senin (4/10/2021) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 7,5 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kucinta Kau Apa Adanya (Aku Mau) - Once:

[Intro] C D G F Em D G

C G Am

Kau boleh acuhkan diriku

F Em Dm

dan anggap ku tak ada

F G Am

Tapi takkan merubah

Dm

perasaanku..

F Dm G

………… Kepadamu..

C G Am

Ku yakin pasti suatu saat

F Em Dm

semua kan terjadi

F G Am

Kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..

[Reff 1]

C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

S’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

Apapun terjadi… ku janjikan aku ada

[Musik] C D G F Em D G

C G Am

Kau boleh jauhi diriku

F Em Dm

namun kupercaya

F G Am

Kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..

[Reff 2]

C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

S’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

Apapun terjadi… ku janjikan aku ada

C D G C D G

………..oh yeah……………aku ada…

[Musik] C D G Am-Em-F..Fm

[Reff 3]

-G C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E

Aku yang rela terluka

Am E F

Untukmu selalu..uuu uu..

-G C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

S’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

Apapun terjadi… ku janjikan aku ada

[Outro] C D G F Em D G

