Chord Gitar dan Lirik Putus atau Terus - Judika: Aku Sedang Bertanya-Tanya, Tentang Perasaan Kita

Chord Gitar dan Lirik Lagu Putus atau Terus - Judika

C G Am

Aku sedang bertanya-tanya

Dm A G

Tentang perasaan kita

Em Am

Benarkah kita saling mencinta

Dm G

Atau hanya pernah saling cinta

C G A7

Bukankah kamu juga merasa

Dm A

Dingin mulai menjalari

G

Percakapan kita

Em A

Pertanyaan kamu sedang apa?

Dm G

Terkesan hanya sebuah formalitas saja



[Chorus]

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu

Dm F G

Apakah sebaiknya kita putus atau terus

C G Am

Kita sedang mempertahankan hubungan

F Em

Atau hanya sekedar

Dm G (F)

Menunda perpisahan

[Bridge]

F C E Am

Bila kamu tanya aku maunya apa

F G

Aku mau kita t'rus bersama

[Chorus]

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu

[Overtone]

-G# C# G# A#m

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F# Fm F A#m

Atau hanya sekedar.. oh woo wo..

F# Fm D#m G#

Hanya sekedar.. menunda perpisahan..

[Outro]

C# -G# C#